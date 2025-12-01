Българският футболен съюз изразява своята дълбока подкрепа и съпричастност към"С огромна болка научаваме за здравословното му състояние, но и с вярата, че човек с неговата сила, характер и дух може да преодолее и това предизвикателство.Веднъж вече големият голмайстор доказа пред целия свят какво означава да се изправиш срещу коварно заболяване и да победиш.Днес цялата футболната общност застава зад него с надежда и подкрепа.Любо, с теб сме! Пожелаваме ти сили, кураж и бързо възстановяване. Знаем, че ще преминеш и през това изпитание със силата на своя непобедим характер", написаха от БФС на своя сайт.