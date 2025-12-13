БЛС: При липса на бюджет не може да бъде подписан нов Национален рамков договор
Делегатите ще гласуват параметрите, при които ще подпишат Национален рамков договор 2026-2028 г. Националният рамков договор указва условията, медицинските дейности и правилата, при които работят медиците в доболничната и в болничната помощ, информира БТА.
В договора са посочени и обемите, дейностите и цените им, включени в клиничните пътеки. Сега действащият Националния рамков договор за медицинските дейности за 2023-2025 г. беше подписан между БЛС и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на 1 септември 2023 г.
