ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|БНБ обявява промяна в цените на златните възпоменателни монети
След възпоменателните монети има и такива, които отговарят на критериите за "инвестиционно злато". Към цената им не се начислява ДДС.
Златните възпоменателни монети и техните цени може да разгледате тук.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
За пръв път български финансов министър ще участва в заседание на...
20:40 / 09.10.2025
Oткриха труп в коритото на Горнобанска река
20:39 / 09.10.2025
Изготвят се карти на районите със значителен риск от наводнения
20:38 / 09.10.2025
Въвеждат в експлоатация три нови локомотива Siemens Smartron
20:37 / 09.10.2025
Повече почивни дни за Нова година
20:37 / 09.10.2025
Адско задръстване и в двете посоки на АМ "Тракия"!
17:22 / 09.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Излекуваха бургазлия от вирусен енцефалит в УМБАЛ Бургас
15:10 / 08.10.2025
Санират още осем блока в Бургас
11:11 / 09.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
На тези места в Бургаско не трябва да се пие вода от чешмата!
11:38 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:40 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета