БНБ обявява промяна в цените на златните възпоменателни монети

© Считано от утре 10.10.2025 г., продажните цени на златните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани. Това съобщиха от Националната банка.



След възпоменателните монети има и такива, които отговарят на критериите за "инвестиционно злато". Към цената им не се начислява ДДС.



Златните възпоменателни монети и техните цени може да разгледате тук.