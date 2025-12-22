Българската народна банка проведе серия срещи с организации на хора с увредено зрение. Целта е да ги научат как да различават евровите банкноти и монети, за да не станат жертва на измама.На лицевата страна на всяка банкнота има релефни линии по левия и десния край. Номиналната стойност се разпознава по броя прекъсвания на поредицата от релефни линии:- банкноти от 5 и 50 евро - между релефните линии няма прекъсвания.- банкноти от 10 и 100 евро - между релефните линии има едно прекъсване.- банкноти от 20 и 200 евро - между релефните линии има две прекъсвания.Монетите също се различават една от друга. Ясно си личи различният им номинал от страничните ръбове или така наречените гуртове. Например, монетите от 2 евро имат букви, издълбани отстрани. 10 и 50 цента пък имат по-големи напречни вдлъбнатини по целите странични ръбове.- 2 евро - букви, издълбани върху фино назъбен гурт.- 1 евро - фино назъбен гурт с три гладки сектора.- 50 и 10 цента - по-големи напречни вдлъбнатини по целия гурт.- 20 цента - гладък гурт със седем напречни вдлъбнатини.- 5 и 1 цент - гладък гурт.- 2 цента - гладък гурт с фина надлъжна бразда.А всички видове номинали евромонети и евробанкноти се различават в размера и цвета си.С помощта на приложение от телефона си Евгения Бойкова е намерила свой начин за разпознаване на евробанкнотите."Така или иначе използвам портмоне с много джобчета и си ги разпределям по номинали. Трябва повече бдителност, но и така телефонът ще помогне с разпознаването. Ще разчитам предимно на него през януари, а и повече плащане с карта", обяснява жената пред NOVA.Дори и без помощта на технологиите, Евгения е усвоила и други методи за различаване на новата валута."На 20 цента има назъбени и гладки линии, но те са прекъснати. Тук, на самата релефна линия, като я опипаш, открих едно прекъсване", твърди жената.От Софийския център за слепи в Българската народна банка. По ясното разграничаване на различните номинали евробанкноти и евромонети е въведено от Европейската централна банка между 2013 г. до 2019 г. Това е втората серия банкноти, наречена "Европа". Въпреки че първата серия е спряна от производство, евробанкнотите ѝ все още се срещат. Те обаче са различават от втората, кръстена на богиня Европа."Имат различни размери банкнотите. Втората серия е по наситена. Когато прекарат пръсти през номиналната стойност, ясно се усеща релефът на цифрата. Още по-важно – да обръщат внимание от двете страни на банкнотите – има съответни релефни линии в края на банкнотите", каза още Стефан Цветков, главен касиер в БНБ.Евромонетите също са също с различни размери, форми, цветове и странични ръбове. Тяхната номинална стойност също ясно се усеща при допир. От Съюза на слепите в България са изработили шаблон, с който незрящите хора ще могат да разпознават различните номинали евробанкноти."Изравнява се с горния ръб отзад. Обръща се банкнотата. И тя стига тук където е пет евро. По този начин, всяка банкнота е оразмерена и може да бъде разграничена от един невиждащ човек", обясни Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите.А Евгения приема влизането в еврозоната с увереност."Като родена сляпа, не знам как е изглеждал светът отвън и може би не ми липсва толкова и го приемам съвсем нормално. За първи път имам досег до еврото и още ми е по-трудно да ги разпознавам но с времето ще свикна", заключи жената.