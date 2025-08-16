Новини
БНБ предупреди: Има бум на фалшиви столевки и петдесетолевки
Автор: Екип Burgas24.bg 10:18
© Фокус
20 пъти повече са задържаните фалшиви столевки и петдесетолевки през второто тримесечие на тази година спрямо първите три месеца, сочат данните на БНБ.

Неистинските банкноти, които са хванати в обращение са 661, докато за първите три месеца са едва 31. Същата  е ситуацията и при банкнотите от 50 лева – 531 броя при едва 28 от януари до март.

Общо 1247 фалшиви банкноти са задържани през второто тримесечие при 121 през предходното. Прави впечатление, че фалшификаторите се насочват към банкнотите с голяма стойност, защото при фалшивите двадесетолевки, които са най-фалшифицирани у нас през годините, промяна няма – установени са 43 банкноти за три месеца, пише pariteni.bg.  

При банкнотите от 10 лева има намаление – от 15 неистински банкноти хванати до март, на едва 9 – до юни.

За сметка на тях едва 10 са неистинските монети, хванати през второто тримесеие, като най-много са тези от 50 стотинки – 6 броя.

Продължава намалението на банкнотите в обращение, която тенденция тече през последната година. В обращение циркулират над 561 млн. банкноти към края на юли, при 569,5 млн. броя към края на юни, показват данните на БНБ. Стойността им е възлиза на над 28,13 млрд. лева.








