В понеделник БНБ пуска нова сребърна монета "150 години от Априлското въстание" от серията "Българско възраждане". Тя ще е с номинал 10 евро и ще се продава на цена от 144 евро (281.64 лв.), съобщават от БНБ за Plovdiv24.bg. Априлското въстание избухва преждевременно на 20 април 1876 г. в Копривщица и остава в историята като връхна точка на българското националноосвободително движение.

При продажбата се прилагат строги ограничителни условия. Всеки клиент, който задължително трябва да е пълнолетен, може да придобие само по една монета. Закупуването от името на друго лице е позволено единствено срещу представяне на изрично нотариално заверено пълномощно. Освен това купувачите нямат право да комбинират покупка в качеството си на физическо лице с такава като представител на юридическо лице.

Монетата ще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър I“ № 1 и на четири каси в Касов център на БНБ в гр. София, ул. "Михаил Тенев“ № 10. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на "Инвестбанк“ АД, "Първа инвестиционна банка“ АД, "Тексим Банк“ АД, "Токуда Банк“ АД и "Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове, както и на "Монетен двор“ ЕАД. Пълният списък на всички офиси и клонове на банки, предлагащи монетата, може да видите ТУК.