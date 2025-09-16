Новини
БНБ с промени заради въвеждането на еврото в България
Автор: Вилислава Ветренска 19:17
©
Във връзка с присъединяването на Република България към еврозоната от 1 януари 2026 г., Българската народна банка (БНБ) ще започне да емитира колекционерски евромонети, които до края на 2025 г. емитира като възпоменателни монети.

Съгласно европейската правна уредба колекционерските евромонети са законно платежно средство само в държавата емитент, като номиналната им стойност ще бъде в евро, но различна спрямо номиналните стойности на евромонетите в обращение.

С присъединяването на Република България към еврозоната БНБ прекратява емитирането на български монети от благороден метал и мед в лева, с което приключват съответните серии и колекциите с такива монети в лева могат да се считат за завършени. В тази връзка БНБ публикува списък.

Монетната програма на Българската народна банка за 2026 г. ще включва монети с нови технически параметри, като номинална стойност и смяна на паричната единица от лев в евро както в тематичните серии, така и при отделните монети. Това представлява нов етап в развитието на Монетната програма, който, от една страна, ще включва нови серии монети и отделни монети, а от друга – ще осигури приемственост с утвърдените български теми, символи и технически характеристики и същевременно ще отразява приемането на еврото като законно платежно средство в Република България.

Във връзка с това Управителният съвет на БНБ прие следните решения за:

1. Промяна в наименованието на:

- "Монетна програма на БНБ за 2026 г.“;

- "Предварителна монетна програма на БНБ за 2027 г. и 2028 г.“;

2. Промяна в съдържанието на съответните програми, като са обособени отделни раздели за колекционерските и възпоменателните монети, предвидени за емитиране от БНБ;

3. Промяна на номиналната стойност на колекционерските монети от благородни метали и мед, която да бъде валидна, считано от датата на въвеждане на еврото в Република България 1 януари 2026 г.:

- от благородни метали – с номинална стойност от 5, 10, 20, 50 и 100 евро;

- от мед – монети с номинална стойност от 5 евро;

4. Промяна на номиналната стойност на медната монета "150 години от рождението на Кръстьо Сарафов“ от серията "Български творци“, емисия 2026 г., от 2 евро на 5 евро;

5. Преустановяване на емитирането на златна възпоменателна монета "Св. Богородица – Златна ябълка“ без определен тираж, считано от 1 януари 2026 г.;

6. Концепция за подхода при емитиране на колекционерски и възпоменателни монети с българска национална страна



Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
