ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|БНБ с важна новина за лихвения процент
Така, простата годишна лихва не отчита понижение на месечна база за първи път от година. За последно това се случва в края на август миналата година, когато, считано от септември същата година, ОЛП нараства с 0,01 процентен пункт до ниво от 3,54 на сто.
Основният лихвен процент у нас дълги години беше на нулево ниво, но в края на септември 2022 г. започна поредица от повишения. ОЛП тогава не беше повишаван от 2016 година. През последната година и половина простата годишна лихва вървя постоянно в низходяща посока.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 684
|предишна страница [ 1/114 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Вижте кадри от огнения ад край Лясковец
10:36 / 30.08.2025
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – тем...
10:36 / 30.08.2025
Икономисти предупредиха: Пенсиите падат при осъвременяване само п...
08:59 / 30.08.2025
Първи подробности за тежката катастрофа край Айтос, при която заг...
08:57 / 30.08.2025
Отбелязваме 148 години от Шипченската епопея
08:57 / 30.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
09:15 / 28.08.2025
Жена пострада след инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас
08:54 / 29.08.2025
Бургас в топ класацията по нови жилища
09:22 / 28.08.2025
Смърт на плажа в Слънчев бряг
09:18 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета