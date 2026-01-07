От "БСП - Обединена левица" изразиха загриженост около американската атака срещу Венецуела, извършена на 3 януари."БСП - Обединена левица" изразяват дълбока загриженост и категорично възразяват срещу проведената военна операция на Съединените американски щати на територията на суверенната Боливарска република Венецуела, довела до задържането на президента Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес, както и до жертви сред гражданите.Подобни действия са неприемлив и опасен прецедент, който подкопава международния правов ред и нарушава принципите на Устава на ООН.Независимо от вътрешнополитическите проблеми във Венецуела и от критиките към режима на Мадуро, използването на военна сила с очевидна цел смяна на властта представлява сериозно нарушение на международното право и създава риск от разширяване на конфликта и дестабилизация на региона.БСП подчертава, че дипломацията, диалогът и преговорите са единствените ефективни средства за уреждане на противоречията между държавите и за търсене на устойчиви решения в криза с такава сложност. Принципното решение трябва да бъде демократичен и приобщаващ политически процес, воден от самите венецуелски граждани, а не наложен отвън чрез сила.Oчакваме активна роля на ООН при преодоляването на последиците от отстраняването на Николас Мадуро, за да бъде избегнато превръщането на Венецуела в сцена на геополитически сблъсък и на вътрешна нестабилност.БСП-ОЛ смята за недопустимо да се проявява двоен стандарт, когато става дума за нарушения на международното право и за военна интервенция в суверенна държава. БСП, като част от ПЕС, подкрепя ясните позиции на левите европейски лидери, които настояват Латинска Америка и Карибите да останат зона на мир, основана на взаимно уважение и суверенитет.БСП-ОЛ потвърждава готовността си да подкрепя усилията за прекратяване на конфронтацията и за възстановяване на дипломатическия процес, включително чрез активни политически действия на европейските институции и в рамките на Партията на европейските социалисти и на Социалистическия интернационал