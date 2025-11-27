Атанас Зафиров на брифинг днес, предаде репортер на "Фокус".
Според него, това решение поставя под сериозен риск всички социални политики, заложени в проектобюджета.
"Пълното оттегляне на бюджета за 2026 година би означавало, че няма да има вдигане на заплати, на майчинство, пенсии, средства за младите лекари, финансиране на общините и всички социални политики, за които се договорихме и които са заложени в бюджета. Това е най-социалният бюджет, правен до момента у нас. Той осигурява реално нарастване на доходите", заяви той от името на БСП - ОЛ.
"Този бюджет трябва да бъде социален щит в условията на инфлация, несигурност и най-вече - защита на хората в навечерието на влизането в еврозоната. Поехме конкретни ангажименти към българските граждани. Именно тяхното изпълнение и стабилизирането на държавата бяха причината да участваме в тази формула на управление. Компромиси с доходите, семействата, пенсиите, здравето и достойнството на хората не може да има. Ако нямаме възможност да изпълним тези ангажименти и да продължим социалните политики БСП - Обединена левица ще преосмисли своето участие в управлението. Съществува реална заплаха България да влезе следващата година в режим на т.нар. "12-и бюджети“ — модел, който наблюдавахме няколко последователни години и заради който стигнахме до положение, в което никой не одобрява бюджетния процес. Смятаме, че това е изключително рисково и не е отговорно спрямо хората и държавата", заяви Зафиров.
БСП - ОЛ ще участва активно в дискусиите със синдикати и работодатели, защитавайки социалните политики. Зафиров призова работодателските организации да застанат на страната на обикновения човек, а не да настояват за замразяване на заплатите.
"Няма как България да има силна икономика, ако работещите остават бедни. Няма как да има пазар, ако хората не могат да си позволят продуктите, които се предлагат на него", каза още той.
Според вицепремиера влизането в еврозоната изисква социална защита, а не натиск за замразяване на доходите.
