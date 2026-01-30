БСП с предложение: Пълна забрана на никотиновите торбички ''снус''
© Булфото
"Това са новите наркотици на младото поколение. Една такава торбичка се равнява на между половин и една кутия цигари. Забранени са за под 18 години, но няма никакъв контрол в държавата", допълни той.
По думите му забраната е наложителна, защото употребата на тези никотинови торбички води до рак, разяждане на венците и т.н.
"Призоваваме родителите да следят дали децата им използват такива. Обръщам се към големите тютюневи компании, индустрията, която чрез всякакви лобистки методи се опита да ни звъни, да ни убеждава да не ги забраняваме, да изтеглим законопроекта. Ние от БСП не се продаваме. Призоваваме и залата да приеме законопроекта в максимално кратки срокове", каза още Вълков.
Още по темата
/
Закриха КПК
28.01
Кирил Петков: Лена Бориславова е направила повече за страната от много от своите най-шумни критици
21.01
Още от категорията
/
Българският мед изчезва
27.01
Пикът на грипа наближава
27.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.