На свое заседание днес Националният съвет на Българската социалистическа партия, по предложение на председателя на партията Крум Зарков, избра следния състав на Изпълнителното бюро:Атанас Тодоров Мерджанов – 62 г. Народен представител от 1997 до 2001 г. и от 2005 до 2017 г. Бивш областен председател на БСП-Ямбол. Завършил е социология в СУ "Св. Климент Охридски".Донка Иванова Михайлова – 66 г. Четвърти мандат кмет на Троян (от 2011 г.). Народен представител от 2005 до 2009 г. Заместник-председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Председател на Съвета по местно самоуправление на НС на БСП. Завършила е "Финанси и кредит" в Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" в Свищов.Жельо Иванов Бойчев – 51 г. Магистър по икономика в УНСС. Общински съветник в СОС от 2003 до 2013 г. Народен представител от 2013 до 2021 г. Зам.-председател на ПГ на "БСП за България" от 2017 до 2021 г. Досегашен член на ИБ на НС на БСП.Иван Янчов Таков – 45 г. Общински съветник в София от 2011 г. до сега (четвърти мандат). Председател на постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС. Председател на групата на "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" в СОС. Председател на ГС на БСП-София от 2022 г. Зам.-председател на ГС на БСП от 2020 до 2022 г. Завършил е "Финанси" в Университета Макгил в Монреал (Канада).– Атанас Димитров Телчаров – 39 г. Магистър по "европейско земеделие и селски райони" в Аграрния университет – Пловдив и по "регионална сигурност" в СУ "Св. Климент Охридски". Председател на Общинския съвет на Садово от 2015 г. Зам.-председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОСРБ). Член на НС на БСП от 2016 г. Председател на Областния съвет на БСП-Пловдив от 2025 г.– Валери Мирчев Жаблянов – 60 г. Доктор по политология от СУ "Св. Климент Охридски". Бивш преподавател по политология в същото висше учебно заведение. Член на БСП от 1998 г. Член на НС на БСП от 2012 до 2020 г. и от 2025 г. Народен представител от 2013 до 2021 г. Зам.-председател на Народното събрание от 2017 до 2018 г.– Владимир Петров Александров – 48 г. Магистър по "Открит добив" и "Корпоративен мениджмънт". Завършил е първият випуск на Политическата академия към НПИ "Димитър Благоев" и на Института за политика "Паисий Хилендарски" към БАН за политически лидери. Бил е зам.-директор в "Елаците-Мед" АД. Кмет на Етрополе от 2023 г.– Габриел Георгиев Вълков – 29 г. Завършил е "Политика и общество" в НБУ. Магистър по "енергийни пазари и услуги" в СУ "Св. Климент Охридски". Бил е експерт към комисията по децата, младежта и спорта на СОС в продължение на 4 години и експерт към комисията по отбрана на народното събрание. Народен представител в 51-ото Народно събрание и председател на комисията по въпросите на младежта и спорта. Член на БСп от 2015 г. Бивш председател на МО в БСП-София и международен секретар на МО в БСП. Председател на НС на МО в БСП от 2022 г. Член на НС на БСП от 2022 г.– Еньо Енев Савов – 37 г. Завършил е право в НБУ. Доктор по международно право и международни отношения в ЮЗУ "Неофит Рилски". Трудовият му стаж включва: работа в нотариална кантора, международна компания, експерт към комисия в Народното събрание, сътрудник към офиса на евродепутат, ръководител международна дейност в "Ел Би Булгарикум". Понастоящем е преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски". Общински съветник в СОС от 2023 г. Бивш председател на МО в БСП-Панчарево. Председател на РС на БСП-Панчарево. Член на НС на БСП от 2020 г.– Йордан Стоянов Младенов – 46 г. Завършил е агроинженерство в Аграрен Университет – Пловдив и "Стопанско управление" в ТУ-Габрово. От 2003 до 2013 г. е председател на УС на Бизнес център – Пещера, занимаваща се с разработване и кандидатстване по европейски проекти. Бивш областен председател на БСП-Пазарджик и бивш народен представител. Втори мандат кмет на Пещера. Председател на Постоянната комисия по европейски фондове, механизми и инструменти към Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).– Мина Антонова Кутева – 29 г. Завършила е "Връзки с обществеността" в СУ "Св. Климент Охридски". Бивш председател на БСП-Сердика. Член на бюрото на ГС на БСП-София с ресор "социални мрежи и медии". Член на БСП от 2014 г. и член на НС на БСП от 2025 г. Има частен бизнес в сферата на ПР-а.– Павел Енев Раличков – 44 г. Магистър по "Компютърни системи и технологии" в Технически Университет-Варна. Специалист по авиационна логистика. Член на БСП от 2005 г. Член на НС на БСП от 2020 г. Председател на Градския съвет на БСП-Варна от 2022 г. Председател на Областния съвет на БСП-Варна от 2025 г. Общински съветник във Варна от 2023 г.– Петко Емилов Димитров – 33 г. Завършил е счетоводство в УНСС. Собственик и управител на една от най-бързо развиващите се компании в сферата на финансовите консултации. Има дългогодишен опит в сферата на банкирането и финансите. Член на БСП от 15 години. Председател на РС на БСП-Сердика. Член на ИБ на ГС на БСП-София от 7 години. Общински съветник в СОС в периода 2019-2023 г. Председател на МО в БСП-София от 2018 до 2020 г. и зам.-председател на МО в БСП от 2018 до 2022 г.– Пламен Владимиров Владимиров – 38 г. Завършил е политология в СУ "Св. Климент Охридски". Член на БСП от 2010 г. Член на НС на БСП от 2020 г. Зам.-председател на РС на БСП-Илинден. Член е на Комисията по идейно и програмно развитие на НС на БСП и на Съвета по външни работи на НС на БСП. Ръководител на Отдел "Организационна дейност, избори и кампания" на НС на БСП. Заемал е позицията на ръководител на Отдел "Избори" на НС на БСП и на експерт към същото звено. В периода 2021-2025 г. е бил "главен експертен сътрудник" към комисии в Народното събрание.