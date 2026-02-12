Илияна Йотова наложи върху законопроекта за изменения в Изборния кодекс, предаде репортер на ФОКУС.
Той напомни, че относно промените в ИК ПГ на БСП е била разделена и на двете четения е гласувала различно.
"Аз бях от тези, които не подкрепихме този законопроект", каза той.
По отношение на избрания за служебен премиер Андрей Гюров Атанасов заяви:
"Силно се надявам г - н Гюров да подходи с нужната отговорност и сериозност към позицията, която заема и към ангажимента, който има към цялата нация, а именно провеждането на честни и прозрачни избори", заключи народният представител.
БСП за ветото на Йотова: Не сме решили как да гласуваме
