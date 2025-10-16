ЗАРЕЖДАНЕ...
БСП–ОЛ, КНСБ и КТ "Подкрепа": Приемане на държавния бюджет за 2026 г. е от ключово значение предвид въвеждането на еврото
©
От страна на левицата в срещата участваха вицепремиерът и председател на БСП–ОЛ Атанас Зафиров, министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, председателят на парламентарната група Драгомир Стойнев, заместник-председателят на партията Кирил Добрев, председателят на БСП–София Иван Таков и председателят на ПП АБВ Румен Петков.
По време на разговора бяха обсъдени актуалната политическа обстановка, състоянието на държавните финанси и бюджетната прогноза за 2026 г. Сред обсъжданите теми бяха още данъчната ситема на България и перспективите и възможностите пред страната.
Участниците се обединиха около позицията, че редовно правителство, стабилно парламентарно мнозинство и ефективно работещ парламент са основните гаранции за икономическа предвидимост и социално благополучие на българските граждани.
Още по темата
/
Предложение: Държавата да поема здравните вноски на работници, изпаднали в определена ситуация
13.10
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
11.10
Ще се увеличи ли плоският данък: Малцина помнят, че преди 10–те процента, удръжките стигаха до 50% от дохода
10.10
Ножаров за средната заплата: Взимат се 50% от възнагражденията на хора, които работят при вредни условия
10.10
Държавата с нов дълг
09.10
Синдикатите настояват увеличаване на осигуровките за пенсии с 2%, а таванът на максималния осигурителен доход да нарасне до 4625 лв.
07.10
Още от категорията
/
Министър Вълчев: STEM центровете ще подобрят резултатите на учениците по математика и природни науки
19:50
Трайчо Трайков: По-скоро кабинетът ще бъде преформатиран, моментът е по-особен заради първия бюджет в евро
17:31
Зафиров: Готови сме на разговори за запазването на правителството. На дневен ред са оставките на всички участници на БСП-ОЛ, не само на Киселова
17:00
Желязков обяви изграждането на 2200 STEM центъра в страната на стойност над половин милиард лева
13:33
Чакаме още два изтребителя. F-16 ще влезе в дежурство, когато имаме достатъчно самолети и достатъчно пилоти
11:35
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.