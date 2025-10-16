Своевременното приемане на държавния бюджет за 2026 г. е от ключово значение предвид предстоящото въвеждане на еврото. Това е изключително важна задача пред правителството и не бива да бъде поставяна под риск. Oколо това мнение се обединиха ръководствата на коалиция "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“, Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и КТ "Подкрепа“.От страна на левицата в срещата участваха вицепремиерът и председател на БСП–ОЛ Атанас Зафиров, министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, председателят на парламентарната група Драгомир Стойнев, заместник-председателят на партията Кирил Добрев, председателят на БСП–София Иван Таков и председателят на ПП АБВ Румен Петков.По време на разговора бяха обсъдени актуалната политическа обстановка, състоянието на държавните финанси и бюджетната прогноза за 2026 г. Сред обсъжданите теми бяха още данъчната ситема на България и перспективите и възможностите пред страната.Участниците се обединиха около позицията, че редовно правителство, стабилно парламентарно мнозинство и ефективно работещ парламент са основните гаранции за икономическа предвидимост и социално благополучие на българските граждани.