През третото тримесечие на 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.2% спрямо третото тримесечие на предходната година и с 0.7% спрямо второто тримесечие на 2025 г. според сезонно изгладените данни.През третото тримесечие на 2025 г. БВП се увеличава с 3.2% спрямо третото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност нараства с 3.3% по сезонно изгладени данни.Kрайното потребление регистрира ръст от 9.5%, а бруто образуването в основен капитал регистрира ръст от 9.2% спрямо третото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 9.2%, а вносът на стоки и услуги нараства с 2.2%.През третото тримесечие на 2025 г. спрямо предходното тримесечие БВП, по сезонно изгладени данни, нараства с 0.7%. Брутната добавена стойност нараства с 0.9%.Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 2.2% и на бруто образуването в основен капитал с 2.1%.Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2025 г. БВП в номинално изражение достига 62 016.5 млн. лева. Реализираната добавена стойност е 54 608.0 млн. лева.По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление - 76.7%, което в стойностно изражение възлиза на 47 558.5 млн. лева. Бруто капиталообразуването е 13 770.2 млн. лв. и заема 22.2% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.