|Бабата на детето, прегазено от АТВ в Слънчев бряг: Няма подобрение в състоянието му
Вчера се появиха обнадеждаващи информации за това, че детето вече се е събудило, но близки до семейството ги опровергават.
"Снощи бяхме в болницата, получихме информация за Марти. Не е събуден. Диша сам и дотам. Надяваме се да се събуди", заяви пред NOVA Златка Соколова, майката на Христина.
В петък Окръжният съд в Бургас върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, който помете с електрическо АТВ петима души в Слънчев бряг.
На първа инстанция той беше с мярка "домашен арест", но прокуратурата обжалва.
"Имаме съмнения за нещата, които се случват и ще се случват за напред. Защо още в Несебър мярката не беше такава? Съмнения имаме и за техническата експертиза. Апелирам службите, които ще я извършват, да направят всичко възможно да бъде извършена както трябва", заяви Светослав, брат на Христина.
Има вероятност следващата седмица да бъде променено обвинението спрямо Никола Бургазлиев, което в момента е за нанасяне на средна телесна повреда. Вчера от прокуратурата съобщиха, че може да се измени в нанасяне на тежка повреда на повече от едно лице. А в зависимост от състоянието на Христина и на Марти може да се стигне и до много по-сериозно обвинение.
