Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Бабата на удареното от ток в басейна дете: Огъна се като дъга и падна на земята
Автор: ИА Фокус 09:17Коментари (0)0
© NOVA
Ток удари 12-годишно дете, докато е в обществен басейн. Случаят е от сливенското село Мечкарево. В комплекса момчето и сестричката му били заведени на 17 август от баба им.

"Всичко беше прекрасно, докато едно момче от персонала не докара кабел, който захранвал машини, с които почиствали басейна. Тогава Тони започна да се оплаква, че усеща сякаш го удря ток. Не му повярвах. Малко преди 18 ч. решихме да си ходим. Докато обличам сестричката му Сияна, Тони седна на парапета на басейна. В един момент се огъна като дъга и падна на земята. Грабнах го и го заведох до масите. Детето пищеше и казваше, че не си усеща тялото от кръста надолу", спомня си бабата Соня Янева пред NOVA.

Викнали линейка и към момента момчето е в добро състояние. Жената казва, че единствено Господ е спасил внучето ѝ. Управителят на комплекса помолил Соня да покаже точното място, на което ток ударил внука ѝ. "Госпожо, случва се", казала мениджърката.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Прохлада тази сутрин в Бургас
09:19 / 20.08.2025
Адвокат: Законът оставя вратички за рецидивистите на пътя
08:56 / 20.08.2025
Младежът, убил трима души в Разград, е пазен от връзки в съдебнат...
09:22 / 20.08.2025
Заплаща ли се секцио от НЗОК и в кои случаи?
09:16 / 20.08.2025
Концесионер на плаж: Никой не би си сложил главата в торбата и не...
08:37 / 20.08.2025
Интензивен трафик на границите с Турция и Сърбия
09:02 / 20.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственичка на ресторант в Крайморие: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
11:59 / 19.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:49 / 19.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Морска приказка ли? Това е положението към този час на плажовете в Бургаско!
11:07 / 19.08.2025
Актуални теми
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бойни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: