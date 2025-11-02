Ахмед Доган на ул. "Стар Беловодски път" в столичния квартал "Бояна".
Собственикът на комплекса съобщи пред БНТ, че извършва ремонтни дейности, за които има необходимите разрешителни.
В началото на лятото, миналата година, Доган по традиция напусна Боянския сарай и се пренесе в лятната резиденция "Росенец" край Бургас. Не успя да се върне в Бояна, тъй като собственикът на комплекса в столичния квартал обяви, че договорът за наем е изтекъл и Ахмед Доган няма основания да ползва имота.
През април той се опита да се върне в комплекса на "Стар Беловодски път", но след няколко часа престой се наложи отново да го напусне.
Багер руши бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
