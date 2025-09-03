Балабанов: Ще настояваме следващия бюджет да бъде максимално балансиран, за да се излекуваме от некадърността на Асен Василев

© Булфото (архив) Безсилието на опозицията пролича през невъзможността да използват най-силното си оръжие - вотът на недоверие. Това заяви от парламентарната трибуна депутатът от ИТН Станислав Балабанов, предаде репортер на "Фокус".



По думите му усилената работа на Министерския съвет, икономическия министър и парламента се водят преговори за стъпването в България на един от най-големите инвеститори - "Райнметал".



Той изброи и приоритетите на ИТН за настоящия политически сезон. Сред тях са премахване на "мъртвите души" от избирателните списъци и въвеждане на 100% машинно гласуване с помощта на сканиращи устройства. "Ще настояваме следващия бюджет да бъде максимално балансиран, за да можем заедно да се излекуваме от некадърността на Асен Василев, която ни завеща", заяви той.



От партията ще искат и промени в Закона за референдумите.