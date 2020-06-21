Áàëîâå ùå èìà ñëåä 30 þíè

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Îò Ìèíèñòåðñòâîòî íà îáðàçîâàíèåòî ïîòâúðäèõà èíôîðìàöèÿòà è äîïúëíèõà, ÷å å ðåøåíèå íà äèðåêòîðèòå íà ó÷èëèùàòà êàê äà ñå ïðîâåäàò äèïëîìèðàíèÿòà.

Íà÷àëîòî íà áàëîâåòå ùå ñúâïàäíå ñ îòïàäàíåòî íà èçâúíðåäíàòà åïèäåìèîëîãè÷íà îáñòàíîâêà è òå òðÿáâà äà ñå ïðîâåæäàò ïðè çàñèëåíè ìåðêè çà äåçèíôåêöèÿ è ñïðÿìî ðàçïîðåäáèòå íà çäðàâíîòî ìèíèñòåðñòâî, ñúîáùè btv.



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