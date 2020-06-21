Áàëîâå ùå èìà ñëåä 30 þíè

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Íà÷àëîòî íà áàëîâåòå ùå ñúâïàäíå ñ îòïàäàíåòî íà èçâúíðåäíàòà åïèäåìèîëîãè÷íà îáñòàíîâêà è òå òðÿáâà äà ñå ïðîâåæäàò ïðè çàñèëåíè ìåðêè çà äåçèíôåêöèÿ è ñïðÿìî ðàçïîðåäáèòå íà çäðàâíîòî ìèíèñòåðñòâî, ñúîáùè btv.
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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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6-ãîäèøíî äåòå å áëúñíàòî íà ïåøåõîäíà ïúòåêà â Ïëîâäèâ
19:55 / 21.06.2020
ßíàêè Ñòîèëîâ îò ÁÑÏ ïðîãîâîðè çà ñúñòîÿíèåòî ñè: Äîáðå ñúì!
17:37 / 21.06.2020
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17:37 / 21.06.2020
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15:03 / 21.06.2020
Íîâè ïðàâèëà çà îòïóñêàíåòî íà áåçëèõâåí çàåì çà ôèçè÷åñêè ëèöà
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ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
132 ñà íîâèòå çàðàçåíè ñ COVID-19 ó íàñ, èìà è îò Áóðãàñ!
08:30 / 19.06.2020
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13:29 / 19.06.2020
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13:06 / 19.06.2020
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08:45 / 19.06.2020
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09:35 / 19.06.2020
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