В момента DSK Mobile не е достъпен поради временен технически проблем. Това съобщиха от банката.

"Екипите ни работят за отстраняването му в най-кратък срок.

До тогава можете да използвате онлайн банкирането ДСК Директ.

Ще Ви уведомим веднага щом приложението бъде напълно възстановено.



Благодарим Ви за разбирането", уведомяват от ДСК.