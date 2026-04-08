С наближаването на празничния сезон експертите предупреждават за засилена активност на лица, занимаващи се с престъпна дейност, особено по отношение на онлайн измами и финансови измами по телефона.

Банките съветват потребителите да бъдат особено внимателни при извършване на плащания онлайн или при сделки чрез платформи за електронна търговия. Важно е винаги да се проверява коректността на сайтовете и никога да не се споделят динамични пароли или данни за банкови карти по телефон или чат приложения.

Внимавайте при оферти за лесна и високодоходна работа, обещаваща печалби с минимални усилия и при инвестиции с бърза възвръщаемост. Този тип предложения за работа изискват предоставяне на данни за банкова сметка от кандидатите, като дейността включва изпълнение на платежни нареждания през сметките на наетите, по които постъпват преводи от различно естество и същите следва да бъдат пренаредени към трети страни.

Комуникацията и даването на указания от представящите се за "работодатели“ се осъществява през популярни приложения за изпращане на текстови съобщения и през социални мрежи. Предложенията за инвестиции през тези канали крият рискове от финансови загуби или други негативни последствия за вас.

Бъдете внимателни и при плащания по фактури – случаите с фалшиви фактури зачестяват. Проверявайте винаги сметките и данните на контрагентите, особено при първо плащане към нов партньор или когато данните са различни от обичайните.

Не въвеждайте банкова или лична информация при съобщения, в които се твърди, че е необходима "актуализация на клиентски данни“. Ако получите заповед за спешно превеждане на средства, не изпълнявайте инструкциите и веднага се свържете с полицията на 112.

"УниКредит Булбанк“ напомня, че никога не изисква от клиентите си информация за достъп до Булбанк Мобайл, Булбанк Онлайн, динамични пароли или картови данни по какъвто и да е канал.