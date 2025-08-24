Банкери: Най-големите икономики в света ще имат недостиг на работна сила, ако не привлекат повече чужденци

© Най-големите икономики в света ще имат недостиг на работна сила, от която се нуждаят, за да стимулират растежа и да поддържат цените стабилни през следващите десетилетия, освен ако не привлекат повече чужденци, предупредиха водещи централни банкери, пише в уводна статия "Файненшъл таймс“.



Говорейки на годишна среща на водещи политици в Джаксън Хоул, Уайоминг, ръководителите на Японската централна, Европейската централна банка и Английската централна банка се опитаха да подчертаят предизвикателството пред икономическия растеж, породено от застаряващото население, пише изданието.



Казуо Уеда, управител на Японската централна банка, заяви, че бързо застаряващото общество в страната му е превърнало недостига на работна ръка в един от "най-належащите“ икономически проблеми. В богатите икономики раждаемостта е на исторически ниски нива, докато хората живеят много по-дълго. Това е повишило така наречените “коефициенти на зависимост", което означава, че много по-голям дял от населението вече не е в трудоспособна възраст.



Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард пък заяви, че притокът на чуждестранни работници ще играе "решаваща роля“ в противодействието на негативното въздействие на демографските тенденции върху икономическия растеж.



Лагард отбеляза, че без приток на чуждестранни работници, еврозоната ще има 3,4 милиона по-малко хора в трудоспособна възраст до 2040 г. Пазарът на труда в еврозоната премина през пандемията "неочаквано добре“, отчасти поради повечето по-възрастни работници, но "още по-важно“, поради нарастването на броя на чуждестранните работници, каза тя.



А управителят на Английската централна банка Андрю Бейли се присъедини към колегите си, които смятат, че привличането на работници за запълване на недостига на работна ръка ще бъде от съществено значение за поддържане на растежа през следващите десетилетия, въпреки нарастващия натиск на популизма и влошаването на обществените настроения относно имиграцията.