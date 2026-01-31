Банките работят извънредно днес
© ФОКУС
Част от банките в страната също осигуряват извънредно обслужване в съботните дни.
Актуална информация за работещите банкови клонове се публикува на интернет страницата на Асоциацията на банките в България и на страниците на съответните банки: https://abanksb.bg/press/izvunredno-rabotesthi-bankovi-klonove-v-subota-prez-yanuari/
Още по темата
/
Бизнесмен: След два дни отидох в Самоков и на две места в чейндж бюра ми казаха, че банкнотата от 500 € е фалшива
27.01
Експерт: Нито левът, нито еврото се водят чуждестранна валута, това създаде объркване в сектора
27.01
Още от категорията
/
Фискален риск: Над половин милион българи взимат пенсии за инвалидност, разходите са над 2 млрд. евро годишно
10:09
Директор на болница: Имаме регистрирани тежки случаи на възпаление на мозъка в следствие на грипа
10:02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Йордан Божилов: Ние нямаме Черноморска стратегия и сега изоставам...
22:32 / 30.01.2026
Свиване на пазара на труда: 20 000 по-малко работници ще бъдат тъ...
22:32 / 30.01.2026
Конгресът на БСП е под въпрос
20:37 / 30.01.2026
Мария Габриел с важен пост в ЮНЕСКО
20:36 / 30.01.2026
БНБ обяви, че някои банки ще работят извънредно
20:37 / 30.01.2026
Подгответе се: Тази нощ ни чакат дъжд и сняг!
20:35 / 30.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.