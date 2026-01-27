Банкомат "глътна" пари на клиентка, без да ги отчете по сметката, започна "ходене по мъките"
©
Отива малко към края на работния ден – около 17:30. На АТМ устройството има надпис, че приема левове и до края на януари може да се внесат до 40 банкноти.
Николина не прави това за първи път, следва стъпка по стъпка указанията на екрана и пуска банкнотите в отвора.
Машината започва да ги обработва. Чува се характерното преброяване, но този път – по-дълго от обичайното. На екрана излиза съобщение:
"Съжаляваме, транзакцията не може да бъде изпълнена.“
"Върна ми картата, но бележка никаква не получих“, разказва Николина Койчева от Стара Загора.
Банкоматът връща картата, но парите – не. Няма и разписка. Сметката остава без постъпление. Николина търси помощ от служители в клона, но получава съвет да се обади на телефон на банката и да дойде на следващата сутрин.
"Днес вече е 16-ият работен ден…Имам отговор, че се работи по моя случай, но се запознах с нов срок от 35 дни“, казва още Николина.
На следващия ден подава писмена жалба.
Получава уверение, че ще има проверка и отговор. Междувременно остава без пари и не може да покрива задълженията си в срок.
"Аз разчитах, че разполагам с определена сума, с която ще погася някакви задължения в срок, защото след това се очакват наказателни санкции“, казва тя.
Според юристи, ако потърпевшият няма отговор до 5 дни може да се обърне до Комисията за защита на потребителите и банковия надзор на БНБ.
"А при нужда – да търси правата си по съдебен ред“, казва адв. Петко Кънев.
Попитахме банката - как проверката и в какъв срок клиентът трябва да получи решение. След нашата намеса Николина получи потвърждение, че случаят е приключен – и сумата е възстановена в пълен размер по сметката ѝ.
Още от категорията
/
Севдeлина Арнаудова: Не ви ли е срам да хвърлите цялото гнусно авторство от нощта на арестите единствено на Кирил Петков?
27.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бойко Борисов: Аз нямам грехове!
22:47 / 27.01.2026
Бизнесмен: След два дни отидох в Самоков и на две места в чейндж ...
20:18 / 27.01.2026
Отряд "Кобра" обсади жилището на Христо Върбанов в Костинброд
20:18 / 27.01.2026
Севдeлина Арнаудова: Не ви ли е срам да хвърлите цялото гнусно ав...
20:19 / 27.01.2026
МВнР: Не за първи път официално Скопие отправя мъгляви и манипула...
20:20 / 27.01.2026
33-тото издание на Винария 2026 разкрива тенденциите във винарска...
17:13 / 27.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.