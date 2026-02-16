Информацията се опитваше да бъде скрита, той работи в криминалистична лаборатория, вещо лице е към старозагорския съд. Изглеждаше съсипан и притеснен, съжаляваше и аз му повярвах. Но се оказа, че ме е лъгал за много неща: че е пътен полицай, че му е наложено дисциплинарно уволнение, както и че не се е опитал да повлияе на разследването с положението си в МВР.Това каза Петър, бащата на 8-годишното дете, което бе блъснато от пиян полицай на стария път между Стара Загора и Чирпан на 6 февруари.За случая се знае, че катастрофата е причинена от пиян полицейски служител - 43-годишният Борислав, който работи в криминалистичната лаборатория към ОДМВР - Стара Загора. Той е бил с над 2 промила алкохол.Детето на Петър е добре. Според него става въпрос за секунди, които иначе биха му коствали живота, каза той пред NOVA."На 6 февруари се прибирахме от Стара Загора, бяхме само с него, съпругата и дъщеря ми не бяха с нас. Буквално на това кръстовище ни отнесе. Единствено видях фаровете и оттам не си спомням нищо, идея нямам с колко е карал, но не ми даде никакво време за реакция", разказа бащата."В този момент мислех само за сина си, впоследствие с мен се свърза свидетел, който обясни, че Борислав се представил за полицай, за да се претупа случая. Радвам се, че полицаят, който дойде на място, не е позволил това", допълни той.От разказа му стана ясно още, че 43-годишният мъж е временно отстранен от полицията, в момента има дисциплинарно производство и прокуратурата работи по случая.