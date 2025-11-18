Битката ми за справедливост върви доста трудно. Доста препятствия има по пътя, но аз няма да се откажа. В тази връзка подготвихме една петиция с искане за оставката на председателя на ВКС Галина Захарова за спиране на корупцията в съда, защото този съд е последната спирка на корупцията в съдебната система, това заяви в ефира на БНТ бащата на Сияна Николай Попов."Там се решават финално делата и т.нар. "оправяне" на тези дела, което обикновено минава през адвокатите, било то на оправдаване, било то на намаляване на присъдите. Това е огромният проблем, че корупцията в съда трудно се доказва, защото съдиите се крият зад тяхното вътрешно убеждение т.е. вътрешното им убеждение един път може да бъде едно, един път може да бъде съвсем различно и такъв е случаят с г-жа Захарова, която в две тълкувателни решения има съвсем противоречиво вътрешно убеждение".Това са фактите, заяви Николай Попов. Искат оставката й заради "всички безумия, които се случват и заради безумните присъди". Той допълни, че през всичките години съдът е бил извън прожектора на общественото внимание, а цялото внимание е било насочено към прокуратурата.Моята битка, заяви той, е свързана с намаляване на жертвите по пътищата, а тази битка неминуемо минава през съдебната система. Допълни, че няма влезе в никакви политически разпри. Всички политици са виновни за това, което се случва по пътищата през последните години. Настоя за реформа."Аз не виждам война срещу институциите, аз виждам война, насочена срещу гражданите. Самото упорство да не бъдем приети от ВСС е доказателство за това. Затова и внесохме искане за среща с парламентарно представените партии, с искане на Закон за вещите лица и "да си поправят кашата, която направиха с поправките в Наказателния кодекс".Но партиите не се интересуват, категоричен беше бащата на Сияна и добави, че "те просто нехаят"."Когато имаше 20 000 души през "Александър Невски" телефонът ми звънеше нон-стоп. Всичките ми се изредиха да ми звънят. "Абе, ти трябва да кажеш, че този е виновен". Не, аз няма да кажа, защото сте виновни всички. Това тяхно нехайство в един момент ще избие по неконтролируем начин и тогава аз няма да спирам тълпата да отиде към парламента".Въпреки че Явор Нотев заяви в студиото на "Денят започва", че е "много жалостив човек и безплатно защитава убиеца на детето ми, е получил 48 000 лева от фирмата-собственик на камиона"."На четири транша по 12 000 лева. Започва да ги получава буквално месеца след катастрофата".Представяте ли си каква низост - попита Николай Попов, да лъже, когато става въпрос за убийство на дете.