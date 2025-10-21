ЗАРЕЖДАНЕ...
Бащата на Сияна: Ако тази жена не напусне сама незабавно, заедно отиваме да я изгоним
"Изглежда невероятно, но е факт. Положени са 23 см асфалт на междуселски път. Предстои да станат 28 см. Така се подготвят обходните маршрути за основния ремонт на път I-3 Ботевград-Бяла. Пътят, на който загина Сияна.
Никой не вярваше, че може да променим системата! Обаче се случва. Надявам се да е настъпил краят на кражбите от асфалт. Затова аз няма да спирам, ще показвам и хубавото и лошото. Вие сте с мен и сте моята сила.
Благодаря на инж. Венцислав Ангелов - директор на ОПУ Плевен. Така се работи!
На фона на хубавите новини неадекватният български съд е възстановил на работа една от виновните за трагедията със Сияна. Уволнена заради системни пропуски и далавери - инж. Иванка Върбева.
Ако тази жена не напусне сама незабавно, заедно отиваме да я изгоним. Това е безобразие".
