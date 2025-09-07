Новини
Бащата на Сияна: Кой взе парите?
Автор: Вилислава Ветренска 19:52
©
Мили хора, вчера с огромна изненада разбрах, че парламентът е вдигнал ограничението за товарни автомобили кат. С+Е от 70 на 80 км/ч извън населени места. Това написа Николай Попов, бащата на трагично загиналата Сияна в профила си във Фейсбук и продължава:

"Точно 83 км/ч се оказаха фатални за Сияна и дядо ѝ. Тези 83 км/ч по разбития път костваха живота на детето ми. Нашите първокласни и второкласни пътища не позволяват такава скорост за камиони – нито като габарит, нито като състояние. Какво се промени, уважаеми депутати? Пътищата станаха ли по-хубави? Пътищата станаха ли по-сигурни? Жертвите на пътя намаляха ли?

Не! Но въпреки това, вие вдигате скоростта. Това е цинизъм и безхаберие. Кой взе парите?!", попита Попов. 

"Явно въведохте средна скорост и вдигнахте разрешената за камиони, защото повечето транспортни фирми са свързани с политици? Да не плащат големи глоби? За толкова глупави ли ни мислите?", зададе въпроси отново Николай Попов. 

"Браво на вас! Товарният трафик у нас не подлежи на никакъв контрол – факт, който никой не отрича. Вдигането на скоростта в тази ситуация е безумие. Вижте снимката на Сияна. Тя си отиде само на 12 години. Остана без бъдеще, без живот и без мечти", добави мъжът.

"Тя няма да влезе повече в клас, няма да има никога повече ваканция. Няма да може да ни прегъне, нея просто я няма", написа още Попов в социалната мрежа. 

"Няма ги Филип, Божидара, Лора, Георги и още много български деца. Всяка жертва на безумните водачи на камиони, оттук нататък ще тежи на вашата съвест. Ако изобщо имате такава", добави мъжът. 

"С уважение: Един бивш баща", с тези думи завърши поста си почерненият баща.



05.09.2025 Ремонтират близо 6 км в района на тежката катастрофа край Телиш
04.09.2025 Ремонтират пътя, на който загина Сияна
31.08.2025 Тир се обърна на отсечката, където загина Сияна
28.08.2025 Бащата на Сияна дари мобилен ехограф на болницата в Бургас
27.08.2025 Бащата на Сияна: На дядо й му беше отказано обезщетение. Добре известна застрахователна компания е отговорна за това
25.08.2025 Бащата на Сияна: Получихме 300 хил. лева обезщетение. Част от сумата ще бъде за лечението на Марти, който бе прегазен от АТВ
Някой да е очаквал друго от депутатите? Парите в джоба и гласуваме. Гласуваме и популистки, щото сами си искате големите наказания. Но да не забравят, че и те са хора и че всички закони на вселената са валидни и за тях (техните закони и те важат и за тях). Те май си мислят, че законите не на вселената за тях не важат. Но те си важат и с пари няма да купят нищо.
Внимание, българи! Предлагат фалшиви лекарства за отслабване!
21:35 / 07.09.2025
21:35 / 07.09.2025
БГ пилот: Харесвам, когато хората ръкопляскат при кацане!
19:54 / 07.09.2025
19:54 / 07.09.2025
Киро Киров, отвлечен от "Наглите": Първите 10 дни не хапнах нищо!...
19:53 / 07.09.2025
19:53 / 07.09.2025
Арменските думи, които сме запазили и до днес в българския език
19:41 / 07.09.2025
19:41 / 07.09.2025
Над 4000 души се изследваха безплатно и анонимно срещу ХИВ, Хепат...
15:50 / 07.09.2025
15:50 / 07.09.2025
Желязков: Ролята на България в колективната отбрана е гаранция за...
14:27 / 07.09.2025
14:27 / 07.09.2025

Експерт: След 40-годишна възраст не можем да си позволим лукса да се храним и да не се движим
13:40 / 05.09.2025
13:40 / 05.09.2025
Натали Трифонова е готова да посрещне първородния си син
23:15 / 05.09.2025
23:15 / 05.09.2025
Вили свали рекордните 59 кг
23:04 / 05.09.2025
Криско: Бяха ми нужни няколко месеца, за да приема, че детето ми е специално
17:46 / 06.09.2025
17:46 / 06.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
12:52 / 06.09.2025
12:52 / 06.09.2025
Заради строежа на нов път: Затварят бургаска улица за два месеца
15:58 / 05.09.2025
15:58 / 05.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
12:51 / 05.09.2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Колективната отбрана на Европа
Съединението и празник на Пловдив
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Задържаха група за отвличания
