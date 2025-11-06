Бащата на Сияна: Настояваме парламентът да приеме закон за вещите лица!
©
"Тъй като проблемите на държавата се решават в парламента, заедно със сдружение "Ангели на пътя“ и ЕТЦП поискахме среща с парламентарно представените партии чрез официално писмо до тях", пише той във Фейсбук.
"Депутатите са избрани да служат на гражданите, а не обратното.
Настояваме категорично парламентът да приеме закон за вещите лица, който да въведе строги регулации върху тяхната дейност. Недопустими са практиките тип "Карапетков–Нотев“, при които вещи лица и адвокати решават кой ще лежи в затвора и кой – не. Това е чиста форма на тежка корупция, позволена с години от държавата", казва Николай Попов.
"Поискахме още парламентът да постигне консенсус за избор на нов Висш съдебен съвет и да реши въпроса със спорната легитимност на главния прокурор.
В момента десетки ключови дела са под заплаха от провал – включително делото "Сияна“, както и това на Марти и Христина, прегазени от АТВ", добавя той.
"Наложително е ясно разграничаване между “случаен" инцидент и “пътно убийство".
Днес наказателната репресия е насочена с пълна сила към цялото общество.
Ние не искаме в затворите да попадат невинни хора, нито да бъдат наказвани с максимална строгост тези, които са попаднали в наистина случайни, независещи от тях обстоятелства. За това с “Ангели на пътя" постигахме пълно единомислие.
Дали някой ще се отзове – предстои да видим. До тук всички са загрижени, но само на думи. А убийствата по пътищата продължават да се увеличават", категоречен е бащата.
Още по темата
/
Вещото лице по делото: Николай Попов да чуе всичко, което говоря и в името на Сияна, да ми се извини
17.10
Скалите на пристанището в Приморско разказват история: Художник увековечи усмивката на 12-годишната Сияна
13.09
Още от категорията
/
Иво Сиромахов: Не гласувам от 2009 г.! Всички партии отиват към много тъжен и позорен финал, защото лъжат
05.11
Облаци и дъжд днес
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Честито на имениците!
08:46
Преподавател от Бургаския университет със световно признание за н...
23:19 / 05.11.2025
Иво Сиромахов: Не гласувам от 2009 г.! Всички партии отиват към м...
23:16 / 05.11.2025
Приеха изплащане на обезщетения на пострадалите от бавно правосъд...
21:10 / 05.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.