© виж галерията Поредната безумна катастрофа. Отново погубен живот. Това написа бащата на 12-годишната Сияна, която загина също в катастрофа по-рано тази година.



Коментарът му е по повод инцидента от днес, при който 21-годишен младеж се вряза с колата си в автобус на градския транспорт в София. Ударът отне живота на един човек, возел се в автобуса. С опасност за живота са обаче и З-ма души, сред които и пътниците от автомобила.



"Автомобил се заби със 170км/ч в градски автобус, пълен с пътници. Загинал е пътник от автобуса. Возиш се кротко в автобуса и загиваш, отиваш при баба и дядо за ваканцията и загиваш, отиваш до магазина и загиваш.", обясни Николай Попов.



Попов определи законите без контрол като "врата в полето" и допълни, че за последните 24 часа има 5 жертви на пътя.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.