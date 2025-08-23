ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бащата на Сияна: В мислите и делата си съм със семейството на Христина и Марти
"Фокус" публикува целия пост без редакторска намеса:
Вчера бях заедно със семейството на Христина и Марти – добри, отрудени хора. В мислите и делата си съм с тях. Разбирам и усещам болката им по-добре от всеки друг. Молете се за това семейство – дали в църква, джамия или синагога.
Бог е един, макар с много имена. Има сила, която движи този свят. Как я наричаме и в какво вярваме няма значение.
Всички сме българи, независимо от религия, раса или произход. Всички сме хора.
Мило мое дете, където и да си, помогни на тези добри хора. Те се нуждаят от добрина.
Помогни, Господи, на Христина и Марти да се върнат към живота.
Амин!
