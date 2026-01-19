Бащата на Сияна: Все по-често получавам призиви за участие в изборите
Това написа във Facebook профила си бащата на загиналата край Теглиш Сияна Николай Попов.
"Към този момент разполагам с достатъчно добър екип – млади, почтени и същевременно опитни хора.
Въпросът е един: да останем гражданска платформа за натиск или да направим следващата крачка? Вие сте хората, които трябва да решат как да продължим оттук нататък.Над мен е наложена тотална цензура и единственото място, в което мога да говоря свободно, е този профил.Само за последните два дни публикациите ми тук са достигнали близо 4,5 милиона прочитания", пише още той.
Това е огромна аудитория.Но за реален натиск и промяна върху политиците е нужно повече от думи и публикации.
"Държа да се знае, че не желая да получавам никакви облаги от тази си дейност.
Напротив ще продължа да дарявам при всяка възможност.
Питам ви директно:
Да участваме ли на изборите тази пролет като нова гражданска формация?
Вие решавате", пише Попов.
Актуални теми
Анонимен
преди 1 ч. и 24 мин.
Имал млад и опитен екип!? Две взаимноизключващи се понятия. Дали може да се вярва на този човек?
aahasfer
преди 1 ч. и 28 мин.
Пак да попитам - този лепшер с какво и кой го захлебва?!?
