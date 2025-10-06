ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бащата на Сияна разкри: Албена Станчева е тежко пострадалата млада жена от ралито до Варна
Албена Станчева е тежко пострадалата млада жена от вчерашната катастрофа на планинското изкачване “Аладжа манастир" край Варна.
Албена е на 27 години, самотна майка на момиченце на 3 години
В момента е в критично състояние в болницата във Варна. Интубирана, с ампутиран крак. Предстоят ѝ много операции.
Майката на Албена ме помоли да дам гласност на тази трагедия. Тя не знае какво да каже на внучето си. Къде е майка ѝ…
Никой не е предупредил хората, нито е забранил да стоят на това място.
Смятам, че вината е изцяло на организаторите, които са допуснали тази безумица. При наличие на хора в опасната зона, състезанието се спира до тяхното напускане! Това не е сторено!
Малко ли хора загиват и остават инвалиди, че трябва да даваме жертви и на организирани събития?
Докога?
Настоявам за поемане на отговорност от всички замесени в тази поредна трагедия.
Надявам се разследването да покаже кои лица са отговорни и те да понесат своето справедливо наказание.
Молете се за Албена!
Припомняме, че инцидентът е стана след първия завой на Т-образното кръстовище с бул. "Княз Борис Първи" по посока Аладжа манастир. Един човек загуби живота си, а още осем бяха ранени. По първоначална информация след като изпусна завой, състезателен автомобил мина през мантинелата и се е вряза в публиката. Участъкът на инцидента е бил забранен за публика. Най-вероятно хората са навлезли през гората.
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев разпореди незабавна проверка на Автомобилната федерация на България (АФБ) и организацията на проведеното рали. Проверката ще бъде извършена чрез Дирекция "Регионална координация и контрол" към Министерството на младежта и спорта.
