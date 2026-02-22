Бащата на Сияна с емоционален пост
"Днес се иска прошка. Простете, ако съм сбъркал, обидил, казал нещо неразумно или непремерено.
Смятам, че всички ние трябва да си простим. Да поискаме прошка.
Цялото общество.
Най-напред политиците. Те ни дължат поне това. Да ни поискат прошка.
България има нужда от светъл нов път. Без омраза, без обиди, без злини и злоба.
Всичко това убива и ни дърпа надолу.
Мечтая да живеем сред хора, които могат да водят диалог, отстоявайки принципите си, каузите си и обещанията си. Независимо от политическите си убеждения.
Мечтая да се чува гласът на всеки българин, без да се делим на фили, фоби, про и анти.
Мечтая да можем да казваме свободно истината без страх и съмнения.
Точно това и ще ви предложа.
Това ще е “Сияние". Там ще бъдем всички заедно, независимо от това какви сме.
Ще бъдем водени и събрани от това, което искаме да свършим.
От кауза…
Затова започнах първо от себе си. Винаги се опитвам да съм балансиран, умерен, без да съм краен или преднамерен.
Не винаги успявам, защото съм човек, а ние сме грешни."
