Бащата на Сияна с последна информация за състоянието на Марти
Автор: Екип Burgas24.bg 22:30Коментари (0)60
©
Николай Попов - бащата на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна, разкри във Фейсбук подробности за състоянието на 4-годишния Мартин, който беше блъснат от АТВ в Слънчев бряг.

Детето беше преместено в "Пирогов" от болницата в Бургас, където беше настанено заедно с майка си.

Ето какво обясни Попов:

"Състоянието на Марти остава без промяна. Няма влошаване, жизнените му показатели са стабилни. Лекарите в УМБАЛСМ "Пирогов" полагат необходимите грижи за него. С две думи: чакаме го да се събуди.

Възстановяването след подобна травма изисква време и не може да стане с магическа пръчка. Детето продължава да е в кома.

Бог да го пази.

При майката на Марти промяна няма. Ситуацията е все така безнадеждна. Христина е с напълно увреден и нефункциониращ мозък. Младото и здраво сърце продължава да работи, а живота и се подържа по изкуствен път от медицинската апаратура.

Молете се за нея!

Не зная дали безразсъдните хора по улиците осъзнават какво причиняват на своите жертви. Затвора се излежава, времето минава, но нашите деца, майки, бащи, баби дядовци не се завръщат никога.

Някои остават тук, травмирани за цял живот. Други остават инвалиди…..

Това не се случва заради болест , а заради безрасъдство, безхаберие и корупция.

НЕПРОСТИМО….

Отново благодаря от името на сем. Здравкови на медиците и цялото общество за огромната подкрепа".



Статистика: