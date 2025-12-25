Бащата на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна отправи въпрос към българските медии и журналистическата общност. Николай Попов насочи размишленията си основно към случващото се в bTV.Ето какво написа той в личния си фейсбук профил:"Въпрос към българските медии и журналистическата общност.Вярно ли е, че по молба на проф. Карапетков - експерт по делото "Сияна“, журналист е търсил колеги в bTV с настояване да не ми бъде давана трибуна, защото говоря срещу Карапетков?Питам. Не твърдя.Ако това е вярно - това журналистика ли е?Или се нарича по друг начин: автоцензура, конфликт на интереси, защита на експертиза или удобна тишина?Става дума за:загинало детеобществено значимо съдебно делосистемен проблем с безопасността и правосъдиетоВ такива случаи журналистиката би трябвало да търси истината, а не да избира кой има право да говори и кой - не.Ако не е вярно - ще се радвам на ясен и публичен отговор.Ако е вярно - обществото има право да знае.Мълчанието също е позиция".Към поста Попов прикачи и снимка на Цветанка Ризова, която води "Лице в лице" по bTV.Думите на бащата на Сияна идват след като стана ясно, че Мария Цънцарова е свалена като водеща от сутрешния блок на bTV "Тази сутрин".