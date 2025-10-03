ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Бащата на Сияна за тежката катастрофа на АМ "Хемус": Намушкан от мантинела, така загина той
Ето какво написа по този повод бащата на Сияна - Николай Попов във Facebook: "Загиналият млад мъж на автомагистрала "Хемус“ беше само на 33 години. Баща на едно 3-годишно дете.
Не, той не беше пътен убиец. Не беше системен нарушител. Това, че е карал американски автомобил, не го прави такъв. Данни за подобно поведение няма – проверено е.
По предварителни данни скоростта му е била около 107–115 км/ч при ограничение 140 км/ч. Да, валеше дъжд, но повечето автомобили се движеха дори по-бързо. Истинската причина е друга. На това място вече са станали десетки катастрофи, заради липса на отводняване на пътя.
Мантинелата, която трябваше да спаси живот, се превърна в оръжие. Скъсана и неизправна, вместо да поеме удара и всичко да приключи само с материални щети, тя буквално прониза човека и го уби на място. Намушкан от мантинела. Така загина той. Животът му свърши за един миг.
Не, това не беше самоубийство. Него го уби безхаберието и корупцията. Лично видях маркировката на мантинелата – ясно показваше, че е за смяна. Но никой не я беше сменил. Не хваля никого. Просто съм обективен – има хора, които си вършат работата, и други, които са за затвора. Началникът на Областното пътно управление – София, е за затвора.
Надявам се този път поне да има виновни. Това поредно безобразие не бива да бъде прикрито. Пазете се на пътя. Няма кой да ви пази, нито да ви спаси. Карайте бавно, само това е спасението и не винаги. Скапани пътища, липсващи мантинели това са фактите".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 652
|предишна страница [ 1/109 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Гръцки икономист: България е шампион на Балканите по цени на хран...
11:21 / 03.10.2025
Пеевски отново с критики към президента
10:37 / 03.10.2025
Борисов за Радев: Първо той започна атака към правителството
10:44 / 03.10.2025
Александър Джартов: Все още нямаме достъп до вилна зона "Черницит...
09:50 / 03.10.2025
С летни гуми в пороен дъжд: Какво да правим, ако колата ни не е г...
09:03 / 03.10.2025
Затвориха прохода "Петрохан"
08:44 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Земетресение в Турция бе усетено в Бургас!
15:14 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета