Бащата на момичето от групата на Калушев: Тя всеки път се връщаше оттам доволна
©
Според събраните данни, те са се познавали от 3 години.
Тази година малко преди грипната епидемия момичето тръгва за хижата Петрохан.
"Тя отиде на хижата на 16 януари 2026 година. Някъде около 14-14,30 часа на 30 януари Ивайло Калушев дойде до нас и я докара. С него бяха още Ники и малкото момче. Тя отново беше супер доволна от всичко. Дори били ходили за няколко дни до морето, спали в село Българи. Били заминали за там на 27 януари. На 1 февруари около 10 часа Ники дойде до нас и докара багажа й...Дойде с един то брандираните джипове "Тойота", които бях видял в двора на хижата. Не ми е споменавал какво ще прави и къде ще ходи, изглеждаше ми съвсем нормално", разказва Киро Стоянов, жител на село Българи.
Момичето се запознава с Калушев и групата през април 2023 година в Италия, където е на рожден ден с баща си. Впечатленията им са добри. И вероятно си разменят телефоните, но не поддържат връзка до миналата година.
"....беше някъде в началото на месец декември дъщеря ми ми каза, че с нея чрез приложението "Сигнал" се бил свързал Ники - едно момче от групата....Аз бях в недоумение как Ники се е сетил за дъщеря ми. Той беше й предложил да се срещнат в град София, двамата се срещнаха няколко дни след разговора им", разказва бащата.
Двамата се договарят момичето да посети Петрохан и всеки път тя се връщала доволна оттам, е написано още в показанията.
"Тя ходи на хижата на 9 януари. На 11 аз лично отидох да я прибера... Там се видях с трима от хората, с които се запознах в Сиракуза...Попитах Ивайло Калушев как са разбрали къде е дъщеря ми и защо са я поканили на гости, а той ми отговори, че просто трябвало да го направят, защото Ники я бил сънувал." Това гласят части от разпити на близки на момичето.
За случилото се на Петрохан семейството научава от медиите.
А в хижата са открити и около 15 страници записки, които вече са дадени за графологична експертиза. Целта е да се установи дали написаното е от Ивайло Калушев или от друг от групата. Според информация на bTV, част от тези записки анализират свободата на вероизповеданията и изграждането на култ към водачите.
На една от страниците виждаме и текст, свързан с Топлофикация София. Не става ясно обаче в какъв контекст.
По информация на bTV вчера от къщата на Ивайло Калушев в странджанското село Българи са иззети записи от камери на сградата. Информацията обаче не се потвърждава от прокуратурата. Местните хора твърдят, че не знаят с какво се занимават обитателите на къщата. Чувстват се обаче притеснени.
"Един по един изчезват - тоя изчезнал от този свят, другият изчезнал от този свят. Който приказва заминава за по-добрия свят. В тази къща който е дошъл хаир не е видял", казва Дамян, жител на с. Българи.
Имотът на Калушев в селото е придобит през 2022 година.
Още по темата
/
ПП: Твърденията за намеса на партията в случая "Петрохан" са циничен опит трагедията да бъде използвана за предизборна кампания
11:33
Психолог за "Петрохан": В България има изключително плодородна почва за развитие на подобни структури
10:55
Съпругът на София Андреева: Даде на Калушев над 1 000 000 лева заради Мексико и задлъжня на роднини
09:23
Деян, който откри труповете пред хижата, е отказал да отключи телефона си пред полицаите. Мексиканката: Плачеше!
16.02
Показанията на мъжа, намерил трите тела край "Петрохан", разкриват за кореспонденция с Калушев
16.02
Манол Генов: На нас НПО-то, свързано с "Петрохан", не ни е помагало, ако го е правило за някого, добре е той да каже
16.02
МВР за "Петрохан": Намерените множество гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
16.02
Майката на Валери, който е живял заедно с Калушев в Мексико, призова близките на загиналите в хижа "Петрохан" да съдят сина й
16.02
Още от категорията
/
Психолог: Родители са ме питали да запишат ли децата си за лагера на Ивайло Калушев срещу 100 000 лв.
16.02
Майката на Николай Златков: Не виждам как педофилът и убиец Калушев ще завещае всичко на двете деца
15.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.