Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Бащата на прегазената от АТВ жена: Младежът е терорист!
Автор: ИА Фокус 08:50Коментари (2)896
© bTV
Близки на 35-годишната жена, която пострада при инцидента с АТВ в "Слънчев бряг и която е на командно дишане, се събраха на протест пред Съдебната палата в Бургас.

Съдът решава днес дали да остави в ареста 18-годишния младеж, който удари с АТВ петима души в курорта.

Състоянието на жената е критично и се влошава. Лекарите се борят за живота и на 4-годишния ѝ син.

"Децата отидоха просто на почивка. На четвъртия ден, преди да си тръгнат, се случва злополуката“, разказа Златка Соколова, майка на Христина.

"Лекарите казаха, че дъщеря ми няма никакъв шанс. Марти мърда от време на време ръчичка, но още не се е събудил“, каза тя и благодари на лекарите, които се грижат за тях.

Златка Соколова заяви, че искат справедливо наказание за виновника.

Бащата на Христина каза за 18-годишния младеж: "За мен е просто терорист. Не трябва да е под домашен арест. Да се врежеш в тълпа и да убиеш хора – това е нещо ужасно.“

За близките на пострадалите няма закони в държавата. Те искат най-суровото наказание за 18-годишния младеж, причинил инцидента.

"Нека всички, които се качват на такива неща след това, да знаят, че всеки трябва да си плати за последствията“, каза майката на Христина пред bTV.

От болницата са казала на близките ѝ, че тя е в мозъчна смърт и сърцето ѝ се поддържа изцяло от машини.

"Лекарите просто изчакват момента, в който сърцето ѝ ще спре да се повлиява от медикаментите и ще настъпи най-лошото за сестра ми – смърт. Те не казват период, но ми казаха, че със сигурност това ще е изходът“, каза братът на жената.

Адвокатът на семейството заяви, че трябва да бъде повдигнато обвинение за умисъл.

По думите му оттук нататък обвинението трябва да бъде между 15 и 20 години затвор или да има възможност за доживотен затвор. Това ще бъде и тяхното искане.



Още по темата: общо новини по темата: 21
22.08.2025 Протест и в София срещу решението на съда в Несебър, след като полицейски син помете куп хора и ги прати в болница
22.08.2025 Бащата на Сияна за полицейското синче: Това не е поведение на човек, който може да управлява автомобил
22.08.2025 Бургас протестира срещу домашния арест на полицейския син от
Несебър
22.08.2025 Съдът решава дали да остави в ареста младежа, ударил с АТВ пешеходци в Слънчев бряг
21.08.2025 Лияна Панделиева: Потъваме, загиваме, унищожават ни
21.08.2025 Сарафов разпореди: Делото мелето с АТВ в Слънчев бряг ще се разследва от
НСлС
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
-3
 
 
Защо никой лекар от болницата не казва и дума а само близките говорят за мозъчна смърт дето трае няколкдни.Нещо намирисва.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Кой ще отговаря за поддръжката на частните влакове?
11:25 / 22.08.2025
Починал е мъжът, който пострада тежко при трудова злополука в зав...
11:10 / 22.08.2025
Повече от две години отне на прокуратурата да внесе обвиненителни...
11:11 / 22.08.2025
БЛС: Лекарите работят с пациенти, изписват лекарства и накрая пол...
11:24 / 22.08.2025
С влизането в еврозоната излизат скрити левови спестявания - от ч...
10:37 / 22.08.2025
6 симптома на преддиабет
10:36 / 22.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Сервитьорите са длъжни да представят на клиентите менютата при вземането на поръчката и при поднасянето на сметката
09:36 / 21.08.2025
Черен ден в Бургаско! Трима се удавиха в морето, борят се за живота на дете!
11:42 / 21.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:32 / 20.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Почина гласът на всички филми, които гледахме като деца
20:57 / 21.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Бюджет 2025
Чалгаджийка е хваната много пияна след ПТП!
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: