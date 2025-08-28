ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бащата на убиеца от Първомай: Синът ми бе съсипан от раздялата, страда от паник атаки
Това каза пред журналисти Севдалин Цветанов, баща на обвиняемия за убийството в Първомай Ивелин Цветанов, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
"Mного хора изживяват силна любов и знаят какво означава една раздяла. Любовта води до всякакви неща. Не мога да гадая и и нямам информация все още кое е вярно и кое не. Познавам си детето и не мога да повярвам, че той може да извърши подобно нещо. Информацията за нас е шок. Ивелин е посъветван от една психоложка, че може да си върне любовта. Ходил е да поднася цветя, които обаче са били отхвърлени", каза още бащата.
Севдалин Цветанов заяви още пред съда:
"Ивелин никога не е имал криминални прояви. Сега е студент в ТУ – София, занимава се със силов трибой и трейдинг. Има много приятели, поддържа връзка с бившите си учители, не е влизал в конфликти. След контакта ни на 26 август съм сигурен, че мястото му не е в ареста. Той страда от паник атаки, които са резултат от раздялата му с Грозева (б.р. - дъщеря на убитата Димитрина Грозева). Въпреки общественото мнение аз вярвам на българския съд и моля за промяна на мярката му. Лично поемам ангажимент за контрол над сина си.“
В момента магистратите разглеждат мярката за неотклонение на Ивелин, след като миналата седмица Окръжен съд – Пловдив постанови задържане под стража. Защитата обжалва това решение с надеждата апелативните магистрати да определят по-лека мярка.
Решението се очаква по-късно.
