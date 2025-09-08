Новини
Бащата на задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само патардия, без бой
Автор: Екип Burgas24.bg 12:10Коментари (0)230
© БТВ
"Като му звъннах в 00:00 ч. къде е, защото утре е на училище, каза: "прибирам се, няма проблеми“. За самия случай разбрах към 12:30-1 часа, когато го търсихме постоянно и не вдигаше телефона. На един от родителите му се обадиха, че е в дирекцията задържан и аз отидох и разбрах, че е задържан, но без да знам за какво. Вечерта като се прибра в 2:12 ч. само ми каза "Тате, стана едно спречкване, няма никакви проблеми“, съблече се, легна и заспа“, разказа пред бТВ Сюлейман Сюлейманов, баща на Жулиен Кязъмов - един от задържаните за побоя над полицейски шеф в Русе.

"Каза, че са го задържали полицаите заради някакъв дето застанал на пътя. Просто каза, че някакъв е излязъл на пътя и спрял колата. Момчето, което кара, отворило прозореца да види какво става и в този момент той чул, че тръгва да го удря и отворил вратата. Жулиен е бил най-отзад зад пасажерската седалка, колата е със затъмнени прозорци и каза: "Аз дори не разбрах какво стана, тате“, разказа Сюлейман Сюлейманов.

"Този, който спира колата, той се мъчи да нанесе удара. От това, което сме разбрали удря ли го, не го ли удря, но той провокира цялата работа и децата оттам излизат. Станало е патардия само, без бой, каза бащата“, добави бащата и уточни, че полицейският шеф е бил с въпросния човек, който е излязъл пред колата на младежите.

По думите му синът му не му е казал, че единият участник в инцидента е бил шефът на полицията в Русе. Той разбрал в ареста и от медийни публикации. 

Близките на Жулиен Кязъмов настояват истината да излезе наяве и да има справедливо правосъдие.

"Дошли са две патрулни коли, задържани са, взети са им проби за алкохол и наркотици и са отрицателни и на четиримата. Не са задържани и са освободени. Ако е станало нещо толкова сериозно на момента, щяха ли да ги освободят и защо са ги освободили“, каза Айсун Шабанов, роднина на семейството. 

Той каза, че в района има камери, които са запечатали случката, и призова  записите да бъдат показани. 

"Много от държавниците направиха бързи заключения, без да се запознаят детайлно със случая, Искаме делото да се гледа във Велико Търново, тук всички са зависими, трудно е дори да си наемем адвокат“, добави Шабанов.



Статистика: