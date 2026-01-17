Николай Попов е баща на Сияна, 12-годишното момиче, което загина в пътен инцидент на 31 март 2025 г. Опечаленият баща създаде фондация "Сияна Попова", която ще подпомага деца с тежки заболявания, деца в неравностойно положение и деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия. Днес той отново използва социалната мрежа, за да сподели болката си от битката, която води, научи. Ето какво написа той:Вече започнах да чувам призиви, че съм нерешителен и че трябва да направя нещо различно от натиск и вдигане на шум.Не. Напротив.Толкова решителен съм, колкото бях, когато започнах тази битка.Когато се изправих срещу строителната, транспортната и медицинската мафия.Толкова решителен бях и когато се изправих срещу адвокатската мафия, корупцията в съдебната система и още много битки, които започнах заедно с вас.Няма да се откажа и този път.И днес съм решителен по същия начин. Не страхувам от никого - нито от политиците, нито от техните “приятели" мафиоти. Те вече ми взеха най-скъпото.Няма да играя по свирката на нито един политик и партия.Много по-силен съм от тях.Успях да събера екип от хора.Млади и перспективни, заедно със зрели и опитни хора от всички сфери на обществения живот. Това е разумният баланс.Нашите червени линии ще са предварително поставени и ясно написани.Няма да работим със заклинания и фалшиви обещания.За всеки ресор от обществения живот ще има ясно поставени цели и задачи за реформи.За всяка сфера ще има водещ експерт, който ще отговаря за комуникацията с вас.В реално време, чрез специално приложение, ще можете да комуникирате с хората от движението.Вие ще поставяте темите и заедно ще търсим решенията.Физически не успявам да прочета и отговоря на всички съобщения. Те са хиляди.Затова моите съмишленици ще работят заедно с мен, за да ви чувам всеки ден.Не искам никакви облаги от тази си дейност.Всичко, което правя, е моя кауза и мой дълг.Ако замълча и не променя нищо, значи Сияна просто си е отишла.Всичко, което правя, ми дава сили да продължа.За мен друг път няма.Няма ден, в който хора да не ме спират на улицата с подкрепа и призив за действия.Смятам, че няма връщане назад и че всичко това е знак от съдбата - дошло е времето да действаме.Събитията от последните месеци са живото доказателство за това.Как ще продължим и дали трябва да бръкнем в кошера на политиците – ще кажете вие.Имам кауза и път.Последвайте ме.Заедно сме по-силни.