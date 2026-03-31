4-годишно дете почина в многопрофилната болница в Добрич. От лечебното заведение съобщават, че момиченцето е прието на 28 март "в увредено състояние“ и "въпреки приложеното лечение и усилията на медицинските екипи на 29 март настъпва фатален изход“. Според близки на детето обаче лекарите са действали немарливо и искат аутопсия от независим медик. Момиченцето няма хронични заболявания. През последната седмица е лекувано от вирус, но се влошава."Те знаеха, че е дехидратирана и че трябва да я включат на системи", разказва бащата на починалото дете Иван Смоков пред NOVA.Момиченцето вдига температура в четвъртък вечерта и личният лекар предписва антибиотици. "Взехме антибиотика, детето започна да го пие в петък на обяд. След това вечерта повърна. Мислехме, че е от вируса. Беше отпаднала. На сутринта в събота вече забелязах, че започва да ѝ се надува личицето. Мислехме, че прави някаква алергия", обяснява почерненият родител.Семейният лекар спира антибиотика и предписва противоалергични лекарства. "Тя продължаваше да повръща сутринта и в 15 часа в събота я заведох в Бърза помощ. Препратиха ме към детското отделение. Те започват да я бодат и не могат да уцелят вена за абокат. Към 19 часа успяха, но ръчичката ѝ започна да се надува. Вечерта по някое време пак звънях на жена ми, каза:" Взеха детето, наду ѝ се ръчичката - явно в реанимацията". Там са се опитали отново да ѝ сложат абокат, но не са успели пак", твърди бащата.Според Иван Смоков лекарите не са реагирали адекватно на състоянието на детето. "Цяла вечер лекарят само един път е посещавал детето и жена ми. През другото време трите медицински сестри се опитват пак да намерят вена, за да ѝ правят вливане, обаче нищо не са направили. Не са взели никакви мерки. Никакви манипулации, даже инжекция - нищо. Тя е била с температура цяла вечер. Пила е малко вода, не е повръщала. Тя беше много дехидратирана, като влезе там".На сутринта Смоков отива да ги види. "Казаха, че детето трябва да се премести във Варна, защото те не могат да се справят. Значи от 15 часа до другия ден сутринта - до 6 часа, те не можаха да вземат решение и не казаха, че трябва да се случи това нещо. Че не могат да се справят. Детето в 8 часа започва да получава гърчове, а в 9:05 вече беше мъртво. Защо не успяха да я спасят".В смъртния акт е записано, че детето е дехидратирано и с метаболитна ацидоза. "Немарливост най-вече. Ако бяха казали вечерта още към 20-22 часа или полунощ, че не могат да се справят, щяхме да отидем във Варна, да я сложат на системи и да я оправят. Има си други методи, които се правят, за да се сложи абокат - едното е разрез в гърлото. Другото е да се обръсне косичката ѝ и да се постави в главата. Нищо не са направили, само са чакали цяла вечер детето ми да си замине!".Бащата е подал жалба в прокуратурата с настояване да бъде направена аутопсия от независим медик. "Просто искам да дам гласност, защото се опитаха два пъти, след като почина детето, да извикат техен човек за аутопсия и настояват постоянно за това. Аз съм подал жалба в прокуратурата. Оттам ще се назначат следователи и съдебни лекари, които да определят кой да направи аутопсията и къде. Аз се страхувам от това, че корупцията може да надделее и да потулят случая", подчертава бащата.От болницата съобщиха, че лечебното заведение е сезирало всички контролни органи. Предстои извършването на проверки по случая. След приключването им ще бъде предоставена своевременна информация.