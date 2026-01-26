трагичния инцидент в село Липница, при който двете дечица загинаха.
"Аз бях с децата, станахме, отидох да взимам дърва и когато се върнах всичко беше пламнало. Това стана за един миг. Опитахме се да спасим децата, аз и тези двете жени. Успяхме да изкараме само едното и после жената ми каза, че е мъртво. Върнах се за второто, не можах да го спася“, разказва Маргарита.
По време на инцидента децата са били оставени с детегледачката. Родителите им са разделени – бащата и бабата работят в чужбина, а дядото е бил в съседна лятна къща и не е разбрал за пожара, докато огънят не се е разгорял. Освен загиналите близнаци, бащата има още три деца от други две жени.
Първоначалните данни сочат, че пожарът е възникнал заради тлеещи сажди в комина, което е предизвикало запалването на покрива. Разследването на точните причини продължава, а пожарникарите все още са на място, за да изгасят тлеещите огнища.
Бавачката извадила едно от близначетата от пожара, но било вече късно
