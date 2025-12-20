Белобрадова: Радев трябва да назначи служебно правителство, което да не прави пакости
© БНТ
По думите ѝ служебният кабинет трябва да има една единствена цел - да преведе България от едни към други избори.
"С времето тази функция малко се измени - трябва служебното правителство да се върне към тази своя конституционна функция. Всеки, който е поел съответната позиция в така наречената "домова книга" трябва да има готовността да стане служебен премиер, ако бъде посочен", коментира Елисавета Белобрадова пред БНТ.
Според нея при отказ - означава, че той има зависимости.
"Големият въпрос е колко хора от "домовата книга" държи Делян Пеевски. Голямото предизвикателство пред президента е той да посочи този, който има най-малки или никакви зависимости от Пеевски. Към този момент нямаме никакво друго отношение към Румен Радев, освен като президентска институция. В момента, в който неговото положение се промени - тогава можем да го коментираме, занимаваме с битови клюки и хипотези", каза още Елисавета Белобрадова.
