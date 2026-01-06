Хампарцумян вика, че това било дребна работа. (на въпрос на Виктор Николаев (NOVA) за това поголовно нарушение на закона за приемане на еврото). Това написа във Фейсбук Миролюба Бенатова.
"Така преди десетина години, пак в NOVA, Хампарцумян не ми отговори как Асоциацията на банките, която е председателствал, проспа фалита на КТБ.
А още по-рано - като шеф на Булбанк, едвам го открих за коментар и едвам се преборих, по bTV да се излъчи материал с гражданин, осъдил банката.
С такива приятели на еврото и закона за въвеждането му, врагове не му трябват", пише още тя.
Богоявление е!
08:36
Делян Добрев: Тръмп освободи Венецуела! От шофьор на автобус Маду...
23:11 / 05.01.2026
Какво се случва с цените на вендинг машините в евро?
23:11 / 05.01.2026
Сергей Пройчев
преди 13 мин.
Бнките сменят без такса.Къде откацват не знам.Отказаха само на една циганка с 50к лв.Казаха може но със заявка.
