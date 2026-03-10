Бенчев: Ситуацията е абсолютно невиждана. Самолетното гориво поскъпна с 200%
© NOVA
Бенчев определи ситуацията като "абсолютно невиждана". По думите му поскъпването на горивата е най-осезаемо при самолетното гориво, чиято цена е нараснала с около 200% в сравнение с началото на конфликта в Близкия изток. "В момента е много търсен продукт заради използването на голям брой самолети в тази операция. Освен това при рафинирането на нефт именно този продукт се получава в най-малки количества", обясни той.
Според Бенчев в момента по света се взимат по-скоро палиативни решения. Той предупреди, че ако конфликтът продължи още 10-15 дни, цената на петрола може да достигне между 120 и 150 долара за барел.
По думите му дори конфликтът да приключи днес, ще бъде необходимо време, за да се възстановят бомбардираните инсталации и засегнатата инфраструктура в региона. "Ще са нужни между месец и месец и половина - два, за да се върнат нещата към предишното си състояние, както по отношение на производството, така и на логистиката", каза той.
Бенчев коментира и ситуацията в България, по-специално работата на рафинерията в Бургас. По думите му тя разполага с осигурени доставки до средата на април. "Има налични количества, които позволяват работа дори през първите седмици на април", уточни той.
Председателят на Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация увери, че горивата в България няма да свършат. "Какви ще бъдат цените оттук нататък е много трудно да се прогнозира", добави Бенчев.
Според него докато няма яснота как се развива ситуацията в Близкия изток, световните пазари трябва да са подготвени за различни сценарии. Той изрази надежда цените на горивата да не достигнат нивата от 2022 година, когато започна войната в Украйна.
Явор Куюмджиев: България има запаси от петрол за 30 дни
22:01 / 09.03.2026
RZ75
преди 50 мин.
Продължавайте да палите войни и да сте на страната на истинските агресори и после обяснявайте на народа как 50% увеличение в цената на петрола води до 200% увеличение в крайната цена :-))
