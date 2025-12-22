Бензинът и дизелът поевтиняха
поевтиняха, нещо, което не се е случвало от месеци. При бензина спадът е само
с 1 ст. на литър и от петък вечерта средната му цена е вече 2,42 лв. за литър,
при положение, че почти два месеца струваше по 2,43.
Цената на масовия дизел се смъкна още повече – с 2 ст., и вече е 2,48 лв. за
литър при досегашни 2,50 лв.
През последния уикенд редица вериги и самостоятелни играчи намалиха
цените на скъпите горива. Например средната цена на високооктановия
бензин до четвъртък-петък беше 2,90-2,92 лв. за литър, а от петък струва вече
2,88 лв. През миналата седмица нямаше почти никакви промени в котировките
на петрола на световните пазари и причините за поевтиняването трябва да се
търсят на вътрешния пазар, пише "24 часа".
Най-вероятната причина е, че тези горива са били надценени през
предходните два месеца и заради по-слабо търсене търговците са се видели
принудени да им смъкнат малко цените.
