В последния уикенд преди коледните празници бензинът и дизелът у наспоевтиняха, нещо, което не се е случвало от месеци. При бензина спадът е самос 1 ст. на литър и от петък вечерта средната му цена е вече 2,42 лв. за литър,при положение, че почти два месеца струваше по 2,43.Цената на масовия дизел се смъкна още повече – с 2 ст., и вече е 2,48 лв. залитър при досегашни 2,50 лв.През последния уикенд редица вериги и самостоятелни играчи намалихацените на скъпите горива. Например средната цена на високооктановиябензин до четвъртък-петък беше 2,90-2,92 лв. за литър, а от петък струва вече2,88 лв. През миналата седмица нямаше почти никакви промени в котировкитена петрола на световните пазари и причините за поевтиняването трябва да сетърсят на вътрешния пазар, пише "24 часа".Най-вероятната причина е, че тези горива са били надценени презпредходните два месеца и заради по-слабо търсене търговците са се виделипринудени да им смъкнат малко цените.