Без образование и диплома, но с книжка, нови разкрития за шофьора камикадзе Виктор
Автор: Екип Burgas24.bg 18:14
©
виж галерията
Шофьорът камикадзе Виктор Илиев, който тази сутрин се блъсна в автобус на кръстовището на столичните булеварди "Константин Величков" и "Възкресение", е учил в Професионалната гимназия по транспорт в София първо във вечерната форма, а от есента миналата година е бил в самостоятелна форма.

Вечерната форма обаче вече не съществува в училището. Не е ходил на изпити и при три поредни сесии ученикът прекъсва обучението. Това означава, че той и на 21-годишна възраст, все още не е завършил гимназия. Но има завършен 11-и клас.

За придобиване право на правоуправление на автомобил обаче е нужно да е имал поне завършен десети клас. Както стана известно Виктор Илиев е взел книжката си на 1 август тази година и само за две седмици управление на автомобил вече е натрупал шест глоби.

 

В малките часове на нощта в четвъртък срещу петък Виктор Илиев влетя с лек автомобил "Ауди" в прозорците на автобус от нощния градски транспорт. Ударът уби един от пътниците в автобуса и рани тежко шестима.

За разлика от завършващите редовно обучение в професионалните училище по автотранспорт, Виктор Илиев не е имал право да получи книжка заради обучението си в гимназията. По учебен план във вечерната и самостоятелна форма учениците не се подготвят за шофьори. Условието да се запишеш в такова обучение е да имаш навършени 16 години. Само при дневната форма (приетите след 7-и клас) в 11-и клас имат листовки, а в 12-и клас имат учебна практика.  

Виктор Илиев е задържан. Той има още шест глоби натрупани за две седмици от както има книжка. В досието му личат и две кражби, когато е бил на 16 г. Часове преди фаталната катастрофа той е бил глобен от СДВР. Пътните полицаи са го санкционирали, защото не носел аптечка и пожарогасител.

Аудито, забило се в автобуса на градския транспорт, е взето на лизинг през юни. Колата е на 15 години - излязла е от завода през 2010 г.. Тя не е записана на името на шофьора камикадзе Виктор Илиев, а на негов приятел. Вероятно колата му е била дадена за вечерта, пише "24 часа".




